Астрахань, , 17:06 — REGNUM В Астрахани бывший сотрудник исправительной колонии № 10 регионального УФСИН предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, в мае 2022 года начальник отряда группы воспитательной работе с осужденными ИК № 10 не принял мер по изъятию запрещенных на территории исправительного учреждения сотовых телефонов. Он также разрешил двум осужденным покинуть колонию-поселение для посещения медицинского учреждения в Астрахани для личных нужд.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование завершено, дело направили в суд.