Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Белый дом пообещал обеспечить американцам беспрепятственный доступ к лечению от COVID-19, а также к тестированию и вакцинам от коронавируса, сообщает 12 июля Reuters.

Вакцинация от коронавируса в США (сс) The White House

Отмечается, что усилия администрации президента США Джо Байдена направлены на сдерживание быстро распространяющегося субштамма BA.5 ранее выявленного штамма «Омикрон». На данную разновидность коронавируса в настоящее время приходится большинство случаев заражений в Соединённых Штатах.

Должностные лица Белого дома отныне будут следить за вакцинацией американцев, тестированием на дому, а также за тем, чтобы высококачественные маски были широко доступны. Помимо этого планируется усилить поддержку пациентов с ослабленным иммунитетом.

Напомним, что в начале июля субштамм BA.5 стал доминирующим в США — на него пришлось около 54% новых случаев заболевания.

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