Москва, , 17:03 — REGNUM Кризис в российской экономике после введения Западом санкций развивается меньшими темпами, чем ожидалось, и на сегодняшний день видны признаки стабилизации ситуации, заявил 12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Кризис развивается по более мягкой, по более пологой траектории, чем это предполагалось в начале весны», — сказал он в видеоблоге Центробанка «Что почем?» на YouTube.

Тремасов напомнил, что в апреле–мае, по данным Росстата, спад ВВП России не превысил 3-4% в годовом выражении. «Это, наверно, вдвое меньше, чем ожидали экономисты в начале весны», — подчеркнул он.

«Мы явно двигаемся по более пологой траектории. Причём сейчас мы уже видим признаки стабилизации», — отметил специалист.

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