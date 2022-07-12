Волгоград, 12 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Меру пресечения избрал 12 июля Волжский городской суд в отношении владельца аквапарка, где погиб 13-летний подросток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Вести Детально Арест

Органами предварительного следствия директор «Спортивно-оздоровительного комплекса ХХI век» обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил мужчину под домашний арест до 26 августа 2022 года.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что 59-летний владелец аквапарка нанимал на работу персонал без соответствующих навыков и не проводил их обучение.

В конце июня семья из Астрахани приехала на отдых в развлекательный комплекс, 13-летний мальчик утонул после спуска с горки.