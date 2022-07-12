Меленки, , 17:02 — REGNUM В городе Меленки Владимирской области устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Вода Bankoboev.Ru

По данным следствия, 8 июля около 15:00 девочка с двумя подругами пришла на пруд на улице Академика Королева. Девочка не умела плавать и решила научиться, глядя на подруг, но стала тонуть. Одна из подруг пыталась её спасти, начала тонуть сама, но смогла выбраться на берег. Не умевшая плавать девочка погрузилась под воду.

Когда пострадавшую извлекли из воды, ей попытались оказать первую медицинскую помощь оказавшиеся неподалеку взрослые, однако девочка скончалась до приезда скорой помощи.

Следственными органами проводится доследственная проверка. Все подруги пошли на пруд без разрешения, не предупредив об этом родителей.