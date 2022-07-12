Ялта, Крым, , 17:01 — REGNUM Правоохранительными органами Республики Крым задержан подозреваемый в убийстве 81-летнего пенсионера, ему предъявлено обвинение, сообщили 12 июля в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Убийство Pixabay.com

По версии следствия, днём 3 июля в Ялте между 81-летним местным жителем и 49-летним обвиняемым произошла ссора из-за скопившегося долга за аренду квартиры, которую мужчина снимал у пенсионера. Обвиняемый несколько раз ударил владельца квартиры руками, а затем скрылся. От полученных травм пожилой человек скончался. Тело потерпевшего было обнаружено лишь спустя несколько часов.

Следователям и оперативникам удалось по горячим следам раскрыть преступление, установить личность подозреваемого.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он отправлен под арест.