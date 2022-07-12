Ижевск, , 17:00 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 июля прививку от коронавируса сделали 698 900 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

Второй компонент препарата получили 559 220 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 170 885 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 640 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 655 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки.