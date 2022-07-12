Ижевск, , 16:59 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 12 июля после перенесенного заражения коронавирусом выписались пять человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 640 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Kraszdrav.ru

За время пандемии в республике подтвердили 167 655 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса три несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и три человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы три человека, накануне в больницу попали также три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 780 человек, 37 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, семь человек — в тяжелом состоянии, из них три пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 жителей республики.