Бишкек, 12 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о создании комплексной системы внедрения цифровых зеленых транзитных коридоров через территорию республики в третьи страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 12 июля.

Carlos Sardá Транзит грузов

Отмечается, что сделано это для развития транспортно-логистической интеграция и решения проблемы транспортной изолированности страны.

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Киргизские власти утверждают, что цифровизации процессов и модернизация пунктов пропуска и мест перегрузок и размещения позволит ускорить перемещение товаров и транспорта, следующих транзитом через территорию Киргизии.

Президент поручил чиновникам определить до 31 августа 2022 года список работающих в таком режиме пунктов пропуска, а также обеспечить запуск до 15 сентября 2022 года системы обеспечения цифровых зеленых транзитных коридоров.

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