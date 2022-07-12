Курск, 12 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Курске проводится проверка по факту утопления мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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Тело мужчины нашли 10 июля в реке Сейм, в районе улицы Серегина. Личность погибшего не установлена. Мужчине было около 60 лет, одет был в футболку и спортивные штаны черного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с полицией. Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.