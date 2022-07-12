Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Авиакомпания American Airlines готовится опубликовать данные о первой квартальной прибыли с тех пор, как рынок авиаперевозок пострадал от пандемии коронавируса, сообщает 12 июля Reuters.

American Airlines Prayitno

Отмечается, что росту прибыли крупнейших американских авиакомпаний способствует резкое увеличение числа заказов от американцев, соскучившимся по путешествиям во время пандемии. Высокий спрос на билеты помогает компаниям справиться с ростом стоимости авиационного топлива и нехваткой рабочей силы.

«Общий прогноз American Airlines выглядит умеренно позитивным, доходы будут выше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что расходы на топливо непредсказуемо растут», — рассказал аналитик Citi Стивен Трент.

Напомним, в конце июня американские авиакомпании отменяли в среднем по 700 рейсов ежедневно, столкнувшись с нехваткой персонала, в том числе пилотов и членов экипажей. На фоне резкого роста спроса на путешествия аэропорты оказались переполнены пассажирами, что привело к серьёзным задержкам в их работе.

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