Нижний Новгород, 12 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Федеральный бюджет выделил правительству Нижегородской области грант на сумму более 726 млн рублей по итогам оценки эффективности работы местных властей, передают региональные СМИ.

Нижний Новгород

Нижегородскому правительству разрешили потратить эти деньги на любые социально-значимые нужды области.

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Власти региона обещают направить их на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Нижегородские чиновники отмечают, что в нынешней непростой ситуации очень важно оказывать поддержку семьям с детьми. А дополнительная финансовая помощь также позволит дополнительно простимулировать экономику области.

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