Лос-Анджелес, США, , 16:51 — REGNUM Актёр Крис Хемсворт рассказал, что его младший брат Лиам Хемсворт чуть не получил роль Тора в киновселенной Marvel вместо него. Об этом 12 июля пишет «Канобу».

«Тор: Любовь и Гром» Кадр из трейлера фильма

По словам артиста, его пробы на роль вышли настолько неудачными, что ему даже не перезвонили. В качестве кандидата продюсеры рассматривали его младшего брата, однако посчитали его слишком молодым — на тот момент Лиаму Хемсворту было 20 лет. Спустя некоторое время Крису Хемсворту удалось набраться опыта и убедить продюсеров взять его в киновселенную.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года состоялась премьера картины «Тор: Любовь и Гром» Тайки Вайтити. За несколько недель фильм собрал в мировом прокате более $302 млн, став десятым самым кассовым проектом этого года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты Тора и Marvel заявили, что «Царство тьмы» лучше «Любви и грома»