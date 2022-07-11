Лос-Анджелес, США, 12 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Актёр Крис Хемсворт рассказал, что его младший брат Лиам Хемсворт чуть не получил роль Тора в киновселенной Marvel вместо него. Об этом 12 июля пишет «Канобу».

Кадр из трейлера фильма «Тор: Любовь и Гром»

По словам артиста, его пробы на роль вышли настолько неудачными, что ему даже не перезвонили. В качестве кандидата продюсеры рассматривали его младшего брата, однако посчитали его слишком молодым — на тот момент Лиаму Хемсворту было 20 лет. Спустя некоторое время Крису Хемсворту удалось набраться опыта и убедить продюсеров взять его в киновселенную.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года состоялась премьера картины «Тор: Любовь и Гром» Тайки Вайтити. За несколько недель фильм собрал в мировом прокате более $302 млн, став десятым самым кассовым проектом этого года.