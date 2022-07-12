Елец, Липецкая область, , 16:50 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области 11 июля была убита 17-летняя жительница Волгоградской области, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону

Эмблема СК РФ

По данным следствия, ночью 11 июля 31-летний ранее судимый мужчина в районе Ледового дворца напал на девушку. Она возвращалась с прогулки и разговаривала со знакомым по видеосвязи. Нападавший избил девушку по голове кулаками и камнями, от полученных травм она скончалась. Преступник накрыл тело травой и сбежал.

Тело девушки нашли местные жители. Был установлен подозреваемый, дома у него изъяли одежду и обувь с биологическими следами. Получены неопровержимые доказательства его причастности к убийству.

Мужчина привлекался к уголовной ответственности за покушение на разбойное нападение и применение насилия к сотруднику УФСИН. После задержания он признался в содеянном. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости фигуранта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.