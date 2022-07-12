Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде в скором времени снесут шесть жилых домов, два административных здания и 85 гаражей для расчистки площадки под строительство новой станции метро «Сенная». Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья.

Снос (сс) Momentmal

В муниципалитете отмечают, что эту территорию необходимо освободить для размещения строительного городка, объездных путей и котлована для тоннелепроходческого щита.

Городские власти обещает выплатить компенсации собственникам всех зданий, подлежащих сносу из-за продления этой линии метрополитена.

«Постановления об изъятии остальных земельных участков, попадающих в зону строительства новых станций метро, будут публиковаться по мере подготовки необходимой документации», — резюмируют в нижегородской мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее мэрия Нижнего Новгорода заключила контракт стоимостью 35,5 млрд рублей на проектирование и строительство двух новых станций метро и продление Автозаводской линии от станции «Горьковская» до станции «Сенная».

Отметим, что построить новую линию метро протяженностью 3,2 километра нижегородские власти планируют до конца 2025 года.