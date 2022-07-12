Копенгаген, , 16:49 — REGNUM Датский производитель детских конструкторов Lego прекращает работу на территории России и разрывает контракт с Inventive Retail Group, сообщает 12 июля издание Inc со ссылкой на гендиректора российского подразделения Lego Евгения Чихаева.

Конструктор Лего andraberila

По его словам, коммерческая деятельность в России прекращается на неопределённый срок

«Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределённый срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнёрство с Inventive Retail Group», — заявил Чихаев.

Он уточнил, что московское подразделение сокращает 70 сотрудников, предоставляя им выходные пособия.

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