Чебоксары, 12 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ивановской области, пытавшегося сбыть более 1 кг наркотических веществ. Мужчина обвиняется в совершении различных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе расследования уголовного дела установлено, что17 сентября 2021 года обвиняемый в качестве оптового курьера вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся сбытом наркотических средств через интернет-магазин, зарегистрированный на запрещенной торговой интернет-площадке. В период до 7 ноября мужчина совершил не менее 78 особо тяжких преступлений, совершенных путем оборудования в Чебоксарском районе тайников с «закладками». 8 ноября он задержан на месте преступления сотрудниками полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции обнаружено и изъято из тайников с закладками, а также в ходе личного досмотра и досмотра автомобилясвыше1 кг наркотических средств. Примечательно, что о наличии тайника с наркотическим средством в автомобиле указанный гражданин сообщил добровольно с целью смягчения своей участи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативники ФСБ России пресекли в Ломоносовском районе Ленинградской области деятельность группы лиц, которые организовали производство психотропного вещества в крупном объеме.

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