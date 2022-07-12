Москва, 12 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Должность первого лица Татарии в официальных документах Госсовета теперь будет называться исключительно «глава Республики Татарстан». Соответствующие изменения внесены в указ от 21 декабря 2020 года «Вопросы Государственного совета» новым распоряжением и указом президента России Владимира Путина.

Kremlin.ru Владимир Путин, Рустам Минниханов. 20 декабря 2017 года

В частности, в тексте нового документа указано, что «наименование должности Минниханова Р. Н.» необходимо изложить в следующей редакции — «Глава Республики Татарстан».

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Как сообщало ИА REGNUM, Татария — единственный регион страны, где до настоящего момента сохранялся институт президентства.

21 декабря прошлого года Путин подписал закон об организации власти в субъектах Российской Федерации, запрещающий использовать слово «президент» в наименовании должности высшего должностного лица российского региона. Так, закон устанавливает общее для всех регионов России наименование высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». Конституцией или уставом региона может вводиться дополнительное наименование этой должности, любое, кроме слова «президент». Причем сам Минниханов этот закон поддержал, подчеркнув его необходимость.

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В связи с принятием закона о публичной власти в Конституцию Татарии планировали внести изменения. «Нормы Конституции по высшему должностному лицу субъекта РФ — это будет в пакете документов. Это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками после принятых и подписанных президентом РФ изменений», — говорил тогда спикер парламента республики Фарид Мухаметшин. Работа над поправками к Конституции республики продолжается.