Ханты-Мансийск, 12 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Югре раненые в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине добровольцы получат единовременные выплаты от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция

Семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев выплатят три миллиона рублей. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска уже пятый месяц продолжают спецоперацию на Украине, тесня украинских боевиков и наёмников, воюющих за спинами мирного населения.