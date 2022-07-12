Москва, , 16:43 — REGNUM Минфин России разработал методические рекомендации по проведению оценки уровня операционных расходов компаний с государственным участием и подготовил мониторинг их исполнения. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба ведомства.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что данные рекомендации были одобрены рабочей группой при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

«Мониторинг направлен на выявление необоснованных расходов крупнейших госкомпаний, осуществляющих свою деятельность в том числе с привлечением средств федерального бюджета», — сообщает министерство.

Уточняется, что к таким расходам могут относится траты компаний, не связанные с основными видами деятельности, «в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее».

Разработанным в Минфине документом устанавливается порядок сокращения таких расходов для их оптимизации, отметили в пресс-службе.