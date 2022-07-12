Белгород, 12 июля 2022, 16:46 — REGNUM Шесть домовладений, пострадавших в результате обстрела Белгорода 3 июля, демонтированы. Всего снесут и отстроят заново 13 частных домов. Об этом 12 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона показал ход восстановительных работ полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щёголеву. Экспертиза установила, что повреждения выявлены в 33 многоквартирных домах и 522 квартирах в них, пострадали 70 объектов ИЖС. Новые окна и стеклопакеты установлены более чем в 1 150 квартирах, монтажные организации приступили к установке и остеклению 121 балконного блока.
На втором этапе подрядчики будут ремонтировать потолки, элементы системы отопления, межкомнатные двери. Эти работы завершат к 1 августа, а до 15 октября должно быть завершено восстановление домовладений.