Белгород, 12 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Шесть домовладений, пострадавших в результате обстрела Белгорода 3 июля, демонтированы. Всего снесут и отстроят заново 13 частных домов. Об этом 12 июля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Игорь Щёголев и Вячеслав Гладков в эпицентре разрушений в Белгороде

Глава региона показал ход восстановительных работ полномочному представителю президента в ЦФО Игорю Щёголеву. Экспертиза установила, что повреждения выявлены в 33 многоквартирных домах и 522 квартирах в них, пострадали 70 объектов ИЖС. Новые окна и стеклопакеты установлены более чем в 1 150 квартирах, монтажные организации приступили к установке и остеклению 121 балконного блока.

«В Белгороде на улице Маяковского уже неделю работает оперативный штаб, где специалисты информационного центра принимают жителей многоквартирных и частных домов и передают вновь выявленные факты повреждений подрядным организациям. Приняли решение, что с сегодняшнего дня штаб будет работать до 20:00, потому что на данный момент все максимально выявленные разрушения уже зафиксированы. С каждой семьёй проводится индивидуальная работа», — уточнил губернатор.

На втором этапе подрядчики будут ремонтировать потолки, элементы системы отопления, межкомнатные двери. Эти работы завершат к 1 августа, а до 15 октября должно быть завершено восстановление домовладений.