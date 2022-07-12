Липецк, 12 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Военный учебный центр Липецкого государственного технического университета начнет работу с 2023 года, сообщила пресс-служба вуза.

ИА REGNUM Плац

ВУЦ — это проект Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) и Министерства обороны Российской Федерации. Цель создания такого подразделения — организация военной подготовки мобилизационного резерва страны из числа студентов ЛГТУ. В нём будут готовить сержантов и солдат запаса в интересах воздушно-космических сил по трем военно-учетным специальностям: «Старший авиационный механик», «Старший оператор расчета беспилотных летательных аппаратов», «Авиационный механик».

Двухгодичное обучение в ВУЦ одновременно с освоением основной образовательной программы в университете смогут проходить студенты-очники второго и старших курсов, обучающиеся по программам бакалавриата и специалитета. Прием будет осуществляться на конкурсной основе, кандидаты отбираются по состоянию здоровья. Необходимо быть годным к военной службе «по уровню развития личностных качеств и по общей физической подготовке». Также при поступлении учитывается успеваемость кандидата. После окончания теоретического курса, в самом конце обучения, курсанты Военного учебного центра проходят учебные сборы в войсках, принимают присягу и сдают государственный экзамен по выбранной специальности. По результатам экзамена им присваивается соответствующее их программе обучение воинское звание.

В мирное время выпускники Военного учебного центра не могут быть призваны на военную службу, однако при желании могут пойти служить в Вооруженные Силы или другие силовые структуры.

Центр будет функционировать на базе корпуса «Б» университета на улице Интернациональной. В настоящее время в помещениях проходит капитальный ремонт. Аудитории будут оснащены мультимедийной техникой, будут обустроены электронный тир и строевой плац.