Вашингтон, 12 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов (NAHJ) раскритиковала первую леди США Джилл Байден за сравнение латиноамериканцев с тако, июля Reuters.

(сс) The White House Джилл Байден

Во время выступления на ежегодной конференции правозащитной организации UnidosUS в городе Сан-Антонио, Джилл попыталась сделать мексиканцам комплимент и начала перечислять, насколько они уникальны. Среди прочих сравнений она заявила, что латиноамериканцы так же уникальны, как «утреннее тако».

Однако данное сравнение оскорбило ассоциацию NAHJ, члены который посоветовали Джилл Байден и её команде «найти время в будущем, чтобы лучше понять разнообразие наших людей и сообществ».

«Мы не тако. Наше наследие как латиноамериканцев сформировано различными диаспорами, культурами и кулинарными традициями», — заявила организация.