Архангельск, , 16:41 — REGNUM В Архангельске будет реализован масштабный проект по снижению транспортной загруженности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Архангельск Николай Гернет © ИА REGNUM

«От Московского до улицы Ленина проложим новый участок дороги с четырехполосным движением. Дорогу на Ленина от перекрестка с пр. Московский до пересечения с Окружным шоссе также сделаем четырехполосной», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области на ремонт дорог направят 7,2 млрд рублей.