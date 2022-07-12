Челябинск, , 16:40 — REGNUM В челябинском парке им. Гагарина девочке с ДЦП запретили играть на детской площадке. Об этом пишут СМИ.

Знак Инвалид PublicDomainPictures

По данным издания «Первое областное», 11-летнему ребёнку не разрешили качаться на качелях. Об этом журналистам заявила её мать. Инцидент произошёл 10 июля. По словам гражданки, контролёр даже запретила вытаскивать девочку из инвалидной коляски.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. В управлении культуры администрации Челябинска пояснили журналистам, что администрация парка уже провела по этому случаю служебную проверку. Нарушений не было выявлено. Контролёр-посадчик этой игровой площадки имеет высшее медицинское образование и не собиралась ограничивать девочку. Но Учитывая жару и свою персональную ответственность за всех отдыхающих, «она лишь вежливо обратила внимание на возможные риски», — следует из официального ответа.