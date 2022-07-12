Красногорск, , 16:38 — REGNUM Готовность трассы Виноградово — Болтино — Тарасовка в Подмосковье составляет порядка 20-25%. Об этом 12 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в телеграм-канале.

Трасса Drive2.ru

«Мытищинская хорда, она же трасса Виноградово — Болтино — Тарасовка, — первый проект, который в Подмосковье строим по концессии. Разгрузит Осташковское, Дмитровское и Ярославское шоссе и будет, по сути, дублером участка МКАД в 16 км», — написал глава региона.

Завершение строительных работ на объекте транспортной инфраструктуры запланировано на 2024 год. При этом антироссийские санкции не смогли помешать возведению объекта, добавил губернатор.

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