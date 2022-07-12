Лос-Анджелес, США, , 16:34 — REGNUM Джеймс Франко присоединился к актёрскому составу драмы Билле Аугуста под названием Me, You. Об этом 12 июля пишет Variety.

Джеймс Франко Цитата из видеоподкаста SiriusXM

Франко исполнит «одну из главных ролей» — в фильме также сыграют Том Холландер и Дейзи Джейкоб. Действие драмы о взрослении происходит на итальянском острове Искья в 1950-х годах — 16-летний подросток знакомится с бывшим солдатом Николой (Франко) и слушает его рассказы о войне и океанах.

«Я очень рад принять участие в этом феноменальном проекте и работать с легендарным Билле Аугустом», — поделился впечатлениями Джеймс Франко.

Ранее Джеймс Франко признался, что имел половые связи со студентками его актёрской школы. Однако он подчеркнул, что его интимные отношения с ученицами не были причиной создания учебного заведения.

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