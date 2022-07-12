Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области разработаны два маршрута, по которым будут курсировать скоростные поезда «Орлан» и «Ласточка». Маршруты свяжут Екатеринбург и Челябинск, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Дизель-поезд «Орлан» (сс) А. В. Белов

Один из маршрутов предположительно пройдёт через крупный промышленный центр региона — Каменск-Уральский, отметил директор свердловской пригородной компании Павел Кутловский. По нему будут курсировать «Ласточки». Второй маршрут может пройти через Полёвский и Верхний Уфалей. В качестве подвижного состава по маршруту рассматривают скоростной поезд «Орлан». Протяжённость маршрута составит 247 километров, а предполагаемое время в пути составит 3 часа 55 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» главы Челябинской и Свердловской областей Алексей Текслер и Евгений Куйвашев подписали соглашение о курсировании скоростных поездов между регионами.