Красногорск, , 16:33 — REGNUM С начала календарного лета в лесах на территории Подмосковья потерялись 44 человека. Об этом 12 июля сообщает РИАМО со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Лето — это не только сезон отпусков, но и время активных прогулок в лесу. К сожалению, увлекаясь прогулкой или «тихой охотой», не все могут самостоятельно найти обратную дорогу к дому или точке входа в лес. За лето в лесах потерялось 44 человека», — сказал заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

Чиновник отметил, что только в июне в подмосковных лесах потерялись 34 человека, а основной пик пришелся на начало сезона ягод и первых грибов — последние две недели июня. Все граждане, которым не посчастливилось заблудиться в итоге были найдены живыми.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года на территории Ленинградской области было потушено 37 лесных пожаров.

Читайте ранее в этом сюжете: С начала года в Ленобласти потушили 37 лесных пожаров