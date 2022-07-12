История вопроса

Почта России — российское государственное унитарное предприятие, оператор российской государственной почтовой сети. Находится в ведении Минкомсвязи России (до апреля 2013 года находилась в ведении Россвязи). 29 марта 2013 года вошла в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Компания часто становится объектом критики из-за медленной работы. В начале 2010 года срок доставки «Почтой России» международных отправлений, адресованных в Россию, увеличился с двух недель до двух месяцев, что повлекло за собой так называемый «посылочный кризис», ряд трудностей в совершении покупок на зарубежных интернет-ресурсах и массу нелестных отзывов. Ситуация выправилась спустя несколько месяцев.