Нарьян-Мар, 12 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе руководитель отделения почтовой связи стала фигурантом уголовного дела. Его подозревают в присвоении и растрате, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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По данным следствия, в период с ноября 2021 года по апрель текущего года начальник отделения почтовой связи, используя свое служебное положение, неоднократно присваивала вверенные ей денежные средства и товарно — материальные ценности, после чего распорядилась похищенным имуществом по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

Как сообщало ИА REGNUM, Почта России принесла извинения за присвоение выплат.