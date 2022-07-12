Чебоксары, 12 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Чувашии в январе — мае 2022 года число зарегистрированных в органах ЗАГС разводов увеличилось на 68, или на 4,0% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Если год назад за этот период было зарегистрировано 1718 разводов, то в этом — 1786. Такие данные приводит Чувашстат.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые семьи

На одну семью стало больше: в январе — мае 2022 года было зарегистрировано 1488 браков, в этом — 1489.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе — мае 2022 года в Чувашии число родившихся (без мертворожденных) уменьшилось на 293 человека (на 6,8%) по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составило 3999 человек.

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