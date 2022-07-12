Пермь, , 16:30 — REGNUM В Пермском крае у местного жителя арестовали автомобиль Jaguar. Причиной стали долги перед банком, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Рестайлинговый Jaguar XF Пресс-служба Jaguar

Мужчина имеет кредиторскую задолженность в размере более 1 млн рублей. В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, от судебных приставов скрывался. Вынесено постановление о взыскании с пермяка исполнительского сбора в размере 77,5 тысяч рублей.

Арестованный автомобиль на эвакуаторе отправлен на стоянку под ответственное хранение взыскателя. Если владелец транспорта не погасит долг, то имущество пустят с молотка.