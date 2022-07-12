Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM С Плотинки в Екатеринбурге уберут часы Универсиады. Произойдёт это в течение недели, пишут СМИ.

Во время церемонии открытия часов обратного отсчета Универсиады-2023 Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Конструкцию уберут в течение недели», — цитирует E1.ru мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. По словам главы города, часов город лишится не только по причине отмены Универсиады, но и из-за реконструкции Исторического сквера, которую завершат в ноябре 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 8 по 19 августа, однако Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение «отложить» право города на проведение игр из-за начала спецоперации на Украине. Несмотря на это, в Екатеринбурге продолжается строительство спортивных объектов. Вместо Универсиады здесь пройдут Международные летние университетские игры.