Белгород, 12 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки госпитализированы девять новых пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 15 человек.

Mos.ru Анализ на коронавирус

Всего в Белгородской области выявлено 131 957 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 129 414 жителей.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 279 пациентов.