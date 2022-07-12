Ханты-Мансийск, 12 июля, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В Югре в конце лета и осенью вероятен рост заражений коронавирусной инфекцией. Об этом заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов заявил на заседании оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Чиновник предложил в качестве профилактики организовать работу выездных пунктов вакцинации в местах массового отдыха жителей, а также распространять информацию о прививках от коронавируса в дачных автобусах и организовать пункты вакцинации в дачных кооперативах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре за сутки на 12 июля с COVID-19 госпитализировали девять человек, выписали из ковидных госпиталей 17 человек и выявили 20 заражённых.