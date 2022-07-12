Челябинск, 12 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Челябинской области ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Об этом сообщает региональное Главное управление по труду и занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Количество зарегистрированных безработных находится на отметке 16 568 человек. Для сравнения, к началу июля 2021 года их было 24 718, а 2020-го — 68 843.

При этом количество вакансий составляет 35 370 единиц. Уровень безработицы находится на отметке 0,89%, а коэффициент напряжённости равен 0,55.