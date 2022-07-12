Вашингтон, 12 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Американская предпринимательница и телезвезда Крис Дженнер намекнула в тизере второго сезона шоу The Kardashians на начавшиеся проблемы со здоровьем. Об этом 12 июня пишет Peopletalk.

Цитата из видеоинтервью Крис Дженнер

В ролике Дженнер предстала лежащей на больничной кровати рядом с медицинским оборудованием. «Я не могу сказать своим детям, что мне страшно. У них достаточно проблем. Им не нужно беспокоиться о маме», — говорит она в тизере. Что именно случилось с Крис Дженнер — неизвестно.

Ранее Крис Дженнер в своих соцсетях заявила, что собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году. Однако это была шутка.