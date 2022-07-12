Вашингтон, , 16:22 — REGNUM Mega64 выпустила короткометражную экранизацию арки «Маджин Буу» из аниме Dragon Ball Z, в которой поучаствовали Гейб Ньюэлл, Хидео Кодзима и другие разработчики. Информация об этом появилась 12 июля на сайте издания Kotaku.

Хидэо Кодзима KniBaron

Разработчики популярных проектов записали видео, в котором делятся своей энергией с Гоку. Участие в ролике приняли Хидео Кодзима — создатель Metal Gear и Death Stranding, Гейб Ньюэлл — глава Valve, Хидеки Камия — создатель Resident Evil и Devil May Cry, Хиронобу Сакагучи — автор Final Fantasy, Клифф Блезински — создатель Gears of War.

Mega64 — комедийная команда, основанная в 2003 году, которая занимается созданием короткометражных фильмов, посвященным видеоиграм. Группа воссоздает классические и современные игры в реальной жизни.

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