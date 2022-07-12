Чебоксары, , 16:22 — REGNUM В январе — мае 2022 года в Чувашии, по предварительным данным, число родившихся (без мертворожденных) уменьшилось на 293 человека (на 6,8%) по сравнению с соответствующим периодом 2021 года и составило 3999 человек. Об этом сообщает Чувашстат.

Отмечается, что 1307 детей (32,7% от общего числа родившихся живыми) были по очередности рождения первыми, 1421 ребенок (35,5%) — вторыми, 927 детей (23,2%) — третьими, 341 ребенок (8,6%) — четвертыми и более.

Число умерших сократилось на 634 человека (на 8,4%) и достигло 6936 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в 1,8 раза за аналогичный период прошлого года).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти треть новорожденных в Чувашии являются первенцами в семьях. При этом мальчиков рождается больше, чем девочек.

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