Москва, 12 июля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Предприниматели из Воронежской области предлагают ряд инициатив, связанных с импортозамещением и снятием административных барьеров, которые могут быть распространены на федеральном уровне, отметил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Алексей Гордеев

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По словам депутата, с мая этого года во всех районах Воронежской области прошли встречи с представителями местного бизнес-сообщества.

«На встречах предприниматели озвучили много идей, правильных и полезных для поддержки регионального бизнеса. При этом есть инициативы, которые можно рассмотреть на федеральном уровне. Например, предлагается стимулировать производство и импортозамещение в пивоваренной и смежной отраслях», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Еще одна инициатива, по его словам, направлена на снятие существующих ограничений в отрасли производства упаковки. Кроме того, предлагается снять излишние административные барьеры для недропользователей, пояснил Гордеев.

«Также есть инициатива, направленная на решение проблем развития зернового производства, а именно — компенсации возрастающих затрат на производство сельскохозяйственной продукции. Конкретные инициативы от воронежских предпринимателей я направлю для проработки в профильные комитеты Государственной думы», — заключил парламентарий.

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