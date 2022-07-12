Москва, 12 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам основных торговых партнёров России с учётом инфляции) в июне вырос на 11,8%, а за I полугодие 2022 года — на 42,2%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

При этом, согласно оценке регулятора, реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 11,4%, к евро — на 10,7%.

Номинальный курс рубля в июне вырос на 13,3%, в том числе по отношению к доллару — на 13,1%, к евро — на 12,3%.

Напомним, реальный эффективный курс рубля рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнёров исходя из доли этих стран во внешнеторговом обороте России.