Тбилиси, , 17:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление, касающееся его отношения к олигарху Бидзине Иванишвили, 12 июля сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю себя обязанным отреагировать на кампанию, развернутую нашими внутренними или внешними политическими оппонентами. Деолигархизация, которая, с одной стороны, является абсолютно необоснованным обвинением в адрес Бидзины Иванишвили, а с другой стороны, направлена на дискредитацию нынешней системы управления в Грузии. Потому что у них нет фактов участия Иванишвили в политике. Главным «доказательством» олигархического правления является то, что я и несколько ведущих членов нашей политической команды пришли в политику под его руководством», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр познакомился с Иванишвили, когда попал на работу по открытому конкурсу в принадлежащюю тому компанию «Cartu group». Гарибашвили подчеркнул, что между его семьёй и семьёй Гарибашвили установились дружеские отношения. Он также заявил о своей личной дружбе с сыном Иванишвили.

Гарибашвили считает, что Иванишвили своей деятельностью подавал пример борьбы и бесстрашия. Прмеьер-министр также в похвальных тонах отозвался о министре внутренних дел Вахтанге Гомелаури, о главах Службы государственной безопасности и Службы специальной государственной охраны Григории Лилуашвили и Анзоре Чубинидзе.

«Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, мне это особенно обидно. Согласно конституционной теории и практике, политическим лидером страны в парламентской республике является премьер-министр, и он несет ответственность перед народом за выполнение своих функций независимо от любого избыточного влияния. Когда кто-то утверждает, что премьер-министр является частью фарса и фактически управляется человеком, который принял решение уйти из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство. Естественно, у нашей политической команды особое отношение к Бидзине Иванишвили. Причина этого не только в том, что Иванишвили является основателем нашей политической команды. В 2011 году он привёл Грузию к демократическому поворотному моменту, уйдя из политики, он оставил нам правильные ценности и правила игры для управления государством. Эти ценности и правила игры — любовь к родине и уважение к закону. Однако мы не следуем этим ценностям и правилам игры как извращенному наследию от бывшего лидера команды. Они очень важны и органичны для всей нашей политической команды», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр заявил, что ложные обвинения в олигархическом управлении, выдвигаемыми политическими оппонентами, абсолютно несовместимы с правилами игры, оставленными Бидзиной Иванишвили. Правительство и парламент не принимают ни оперативных, ни ключевых решений под диктовку бывшего политического лидера.

Гарибашвили напомнил, что ключевые государственные посты министров обороны, иностранных дел, юстиции, финансов и здравоохранения сегодня занимают люди, с которыми Иванишвили даже не встречался и не знает. С большинством лидеров парламентской команды, включая председателя парламента и глав ряда ключевых комитетов, Иванишвили встречается только в день их выдвижения перед парламентскими выборами. В такие моменты разговоры о том, что Бидзина Иванишвили управляет и контролирует правительство и парламент, являются полным фарсом и абсурдом.

«Естественно, фактор Иванишвили играет серьезную роль в стране. Говоря о его факторе, я даже не имею ввиду благотворительность. Иванишвили завоевал любовь и уважение команды и общества благодаря своему самопожертвованию и установлению новых правил игры, которые так глубоко беспокоят наших оппонентов. Наших оппонентов не будет смущать прошлое Иванишвили и любовь и уважение, основанные на этом прошлом, которое приводит их в отчаяние. Иванишвили — прямой антипод «Единого национального движения» и его лидеров, которых люди очень хорошо видят и ценят. Если проблемой для них является фактор Иванишвили и, как таковой, его существование, то это следует признать. Если проблема для них заключается в ценностях, оставленных Иванишвили, и правилах игры — любви к родине и уважении к закону, они должны признать это. Сознательная или подсознательная надежда на то, что в случае необходимости Иванишвили снова поддержит страну, может быть у нашей команды и общества. Если наши оппоненты видят в этом проблему, им нужно в этом признаться», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Бидзина Иванишвили, являющийся долларовым миллиардером, занимал пост премьер-министра Грузии в 2012—2013 годах.