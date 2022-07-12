Тбилиси, 12 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал заявление, касающееся его отношения к олигарху Бидзине Иванишвили, 12 июля сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Я считаю себя обязанным отреагировать на кампанию, развернутую нашими внутренними или внешними политическими оппонентами. Деолигархизация, которая, с одной стороны, является абсолютно необоснованным обвинением в адрес Бидзины Иванишвили, а с другой стороны, направлена на дискредитацию нынешней системы управления в Грузии. Потому что у них нет фактов участия Иванишвили в политике. Главным «доказательством» олигархического правления является то, что я и несколько ведущих членов нашей политической команды пришли в политику под его руководством», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр познакомился с Иванишвили, когда попал на работу по открытому конкурсу в принадлежащюю тому компанию «Cartu group». Гарибашвили подчеркнул, что между его семьёй и семьёй Гарибашвили установились дружеские отношения. Он также заявил о своей личной дружбе с сыном Иванишвили.

Гарибашвили считает, что Иванишвили своей деятельностью подавал пример борьбы и бесстрашия. Прмеьер-министр также в похвальных тонах отозвался о министре внутренних дел Вахтанге Гомелаури, о главах Службы государственной безопасности и Службы специальной государственной охраны Григории Лилуашвили и Анзоре Чубинидзе.

«Когда наши внутренние или внешние политические оппоненты говорят о деолигархизации, мне это особенно обидно. Согласно конституционной теории и практике, политическим лидером страны в парламентской республике является премьер-министр, и он несет ответственность перед народом за выполнение своих функций независимо от любого избыточного влияния. Когда кто-то утверждает, что премьер-министр является частью фарса и фактически управляется человеком, который принял решение уйти из политики в январе прошлого года, это оскорбляет не только меня, но и государство. Естественно, у нашей политической команды особое отношение к Бидзине Иванишвили. Причина этого не только в том, что Иванишвили является основателем нашей политической команды. В 2011 году он привёл Грузию к демократическому поворотному моменту, уйдя из политики, он оставил нам правильные ценности и правила игры для управления государством. Эти ценности и правила игры — любовь к родине и уважение к закону. Однако мы не следуем этим ценностям и правилам игры как извращенному наследию от бывшего лидера команды. Они очень важны и органичны для всей нашей политической команды», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр заявил, что ложные обвинения в олигархическом управлении, выдвигаемыми политическими оппонентами, абсолютно несовместимы с правилами игры, оставленными Бидзиной Иванишвили. Правительство и парламент не принимают ни оперативных, ни ключевых решений под диктовку бывшего политического лидера.

Гарибашвили напомнил, что ключевые государственные посты министров обороны, иностранных дел, юстиции, финансов и здравоохранения сегодня занимают люди, с которыми Иванишвили даже не встречался и не знает. С большинством лидеров парламентской команды, включая председателя парламента и глав ряда ключевых комитетов, Иванишвили встречается только в день их выдвижения перед парламентскими выборами. В такие моменты разговоры о том, что Бидзина Иванишвили управляет и контролирует правительство и парламент, являются полным фарсом и абсурдом.

«Естественно, фактор Иванишвили играет серьезную роль в стране. Говоря о его факторе, я даже не имею ввиду благотворительность. Иванишвили завоевал любовь и уважение команды и общества благодаря своему самопожертвованию и установлению новых правил игры, которые так глубоко беспокоят наших оппонентов. Наших оппонентов не будет смущать прошлое Иванишвили и любовь и уважение, основанные на этом прошлом, которое приводит их в отчаяние. Иванишвили — прямой антипод «Единого национального движения» и его лидеров, которых люди очень хорошо видят и ценят. Если проблемой для них является фактор Иванишвили и, как таковой, его существование, то это следует признать. Если проблема для них заключается в ценностях, оставленных Иванишвили, и правилах игры — любви к родине и уважении к закону, они должны признать это. Сознательная или подсознательная надежда на то, что в случае необходимости Иванишвили снова поддержит страну, может быть у нашей команды и общества. Если наши оппоненты видят в этом проблему, им нужно в этом признаться», — сказал Гарибашвили.

Напомним, что Бидзина Иванишвили, являющийся долларовым миллиардером, занимал пост премьер-министра Грузии в 2012—2013 годах.