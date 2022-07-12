Пермь, 12 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 11 июля, в ковидные центры поступили шесть пациентов. Днем ранее суточный показатель составлял четыре случая, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 372 013 заражения коронавирусом. За последние сутки — 51 факт. На 100 тыс. населения приходится два случая заражения.

Новые факты отмечены в десяти муниципальных образованиях: в Перми, Березниках, в Чайковском, Нытвенском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Верещагинском, Большесосновском, Октябрьском и Уинском муниципальных и городских округах.