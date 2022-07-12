Копенгаген, , 16:17 — REGNUM Датская компания Nordisk Games приобрела британского разработчика Supermassive Games. Информация об этом появилась 12 июля на странице студии в Twitter.

Little Hope Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Сегодня мы рады сообщить, что Nordisk Games полностью приобрела Supermassive Games. Впереди захватывающие времена!» — говорится в сообщении. Добавим, что в 2021 году компания владела 30,7% акций студии.

Supermassive Games была основана в Великобритании в 2008 году. Студия известна своими хоррор-играми, такими как The Dark Pictures Anthology и Until Dawn.

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