Копенгаген, 12 июля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Датская компания Nordisk Games приобрела британского разработчика Supermassive Games. Информация об этом появилась 12 июля на странице студии в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Little Hope

«Сегодня мы рады сообщить, что Nordisk Games полностью приобрела Supermassive Games. Впереди захватывающие времена!» — говорится в сообщении. Добавим, что в 2021 году компания владела 30,7% акций студии.

Supermassive Games была основана в Великобритании в 2008 году. Студия известна своими хоррор-играми, такими как The Dark Pictures Anthology и Until Dawn.