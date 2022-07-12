Оренбург, , 16:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, 11 июля, выявили 15 заражений коронавирусом, что на два случая меньше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в ковидные центры поступили девять пациентов. Предыдущий показатель превышен вдвое. В настоящее время в стационарах лечатся 55 человек. Состояние 11 пациентов оценивается как тяжёлое. Трое находятся на ИВЛ. Ещё 28 человек получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 217 507 носителей коронавируса. Выздоровели 212 748 оренбуржцев. По причине COVID-19 скончались 4026 человек.